Al termine del match pareggiato contro la Salernitana, il direttore sportivo della Casertana Alessandro Degli Esposti ha parlato in conferenza stampa: "Il gol di Villa è stato un episodio dubbio ma - riporta TuttoCasertana.it - devo fare i complimenti alla squadra che non ha mai mollato, ha fatto un primo tempo di dominio. Abbiamo sofferto qualche ripartenza.

Abbiamo avuto le occasioni per vincerla, non era facile venire a capo di un avversario costruito per vincere. Rammarico per le trasferte. In trasferta siamo sotto performanti. Dico la verità dire di essere contento dico una bugia, oggi siamo deficitari soprattutto fuori casa. Bisogna fare di più. Con onestà dico che i ragazzi stanno lavorando bene.

Stiamo crescendo, ma bisogna farlo più velocemente. Questa squadra può meritare qualche punto in più. Abbiamo la consapevolezza che bisogna fare di più. Dobbiamo fare di più per questa società e questa gente, giocare davanti a questa cornice di pubblico può essere gratificante. Cali? Non ho spiegazioni. Tolto il Potenza, la classifica è corta".