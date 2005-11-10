Il Napoli di Allegri respira e torna a vincere, finalmente. Dopo aver creato e anche corso qualche rischio di troppo in una gara a lungo dominata, gli azzurri contro il Torino si aggiudicano i tre punti grazie ad una gran botta del solito McTominay. L'ultima vittoria degli azzurri risaliva al 28 ottobre, nel 4-1 al Monza. Allegri respira, anche se perde pure Vergara. Per contro Abate vede fermarsi Belghali e Ismajli, così come il suo Toro, protagonista di una gara comunque combattuta, ma nella quale non ha saputo nemmeno questa volta raccogliere.

Le scelte

Allegri lascia in panchina De Bruyne, scegliendo Anguissa, Gilmour e McTominay in mediana e Vergara in appoggio a Hojlund. Dall'altra parte resta fuori Vlasic, non al meglio dopo gli impegni con la Croazia: chance per Gineitis con Braganca e Mandragora in mediana, con Che Adams che torna titolare vicino a Simeone.

Il Napoli spreca, Vergara e Belghali stop, traversa di Mandragora

Il Napoli crea tanto e spreca nei primi 45 minuti. McTominay va come un trattore, in un quarto d'ora impegna due volte Perri e manda in porta Politano - fermato dal portiere granata - spedendo poi fuori il tap-in. Anche Hojlund è ben presente ed esalta a sua volta i riflessi del portiere granata, sfiorando il gol anche di testa.

Si fermano Vergara e Belghali, traversa Mandragora

All'11' si ferma Vergara, che esce in lacrime per un problema al flessore. Al suo posto De Bruyne: il belga entra bene e a sua volta ha una grande chance, ma di testa centra Coco da pochi pass. Pericoloso anche Anguissa. Dal lato opposto problema per Belghali al 40' (dentro Aboukhal), forse connesso a quello avuto al ginocchio, in nazionale. I granata sono pericolosi con un tiro di Gineitis controllato da Milinkovic-Savic e soprattutto con una traversa di Mandragora.

I cambi e le parate di Perri

Abate inserisce subito Vlasic per Braganca nell'intervallo. Aboukhlal va vicino al palo ad inizio ripresa, poi Marin pasticcia e Vlasic va vicino al vantaggio. McTominay impegna ancora Perri dai venti metri. Milinkovic-Savic risponde alla punizione di Mandragora. Allegri lancia Lang e Olivera (per Spinazzola e Marin). Perri ne prende altre tre in dieci minuti: sullo stesso Lang, poi su Politano e Hojlund.

Lang salva, McTominay la sblocca

Il Napoli riesce al 72': Lang recupera palla da terzino vero su Aboukhlal, poi serve McTominay che dal limite la incastra all'angolino con un gran destro. L'ultimo tratto di partita serve al Napoli per calmare le sfuriate del Toro e portare a casa tre punti che portano respiro.

Napoli, Allegri: "Noi umili, Vergara si è fatto male"

Così il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa: "Vergara si è fatto male, non so per quanto lo perderemo. Dispiace molto, era molto abbattuto. Credo sia stato un infortunio per il periodo, quest'anno ha responsabilità diverse, la Nazionale, maggiori pressioni mentali... Questi infortuni a volte sono causati anche da queste cose. La partita? I ragazzi sono stati molto bravi, hanno avuto l'umiltà e il rispetto di mettersi al pari del Torino. La squadra si è comportata bene anche nelle fasi finali della partita, sui calci d'angolo. Ci dà più solidità non prendere gol stasera, erano 8 partite che subivamo gol".

Torino, Abate: "Rimane rammarico: le buone gare non bastano"

Così invece l'allenatore del Torino, Ignazio Abate: "Rimane rammarico, le buone prestazioni non bastano, potevamo fare qualcosa in più per prendere punti. Nel secondo tempo sembrava che stessimo prendendo in mano la partita nei primi 20-25 minuti, ma lì dovevamo avere la forza di andare in vantaggio".