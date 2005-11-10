Dopo il successo contro il Palermo, il centrocampista del Catanzaro Samuel Giovane ha commentato in conferenza stampa: "Dorval è un calciatore che accompagna molto la manovra - riporta uscatanzarocalcionews.it - l’ho visto arrivare sulla sinistra e lo ringrazio per il bellissimo assist. Sono stato bravo anch’io a calciare velocemente sorprendendo il portiere.

In realtà un po’ ho esultato, perché non segnando spesso era difficile trattenere l’emozione; poi mi sono contenuto per rispetto, avendo giocato a Palermo lo scorso anno. Sono molto felice per il mio gol, ma soprattutto per la vittoria della squadra. Spero che questo successo ci dia lo slancio giusto per disputare un grande campionato, perché ce lo meritiamo. Secondo me siamo una squadra forte e mi auguro che inizieremo a raccogliere i frutti del lavoro quotidiano.

Le scelte spettano al mister e credo che a centrocampo disponga di molte soluzioni perché siamo tanti giocatori. Qualunque sia la decisione dell’allenatore, noi eseguiamo ciò che ci chiede. Ho giocato dal primo minuto, sto finalmente ritrovando la mia condizione migliore e spero di continuare a offrire prestazioni di questo livello".