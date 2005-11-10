La Juventus, oggi, tornerà in campo alle 12:30 per sfidare il Venezia. Luciano Spalletti ha spiegato che non recupererà né Pierre Kalulu né Nico Gonzalez: "Non ci saranno oltre quelli che hanno infortuni con ancora giorni davanti mancheranno anche Kalulu e Nico. Gli altri sono tutti a disposizione, ci sono stati recuperi importanti al di là della fatica per i voli internazionali.Tra ieri e oggi sono venuti fuori due allenamenti belli e abbiamo ritrovato il nucleo di squadra". Il tecnico di Certaldo non si è poi sbilanciato sulla possibilità che Conceicao sia titolare: "Questo lo valuteremo con calma perchè lui ha bisogno delle prime due spallate per sentirsi bene, perché succede sempre così. Quando avrai quel contatto lì potrai renderti conto di non subire più timori e dolori. È una cosa che può succedere, prima o dopo sarà in campo".

Spalletti risponde a Conte

In questa settimana si è parlato molto delle dichiarazioni di Conte in cui il tecnico salentino ha aperto alla possibilità di un ritorno alla Juventus. Spalletti ha risposto così a chi gli ha chiesto un parere in merito a quanto detto dall'allenatore pugliese: "Io trovo assolutamente normale che un tecnico senza squadra voglia sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United e della Juventus. Non trovo il motivo per tutto questo rumore". Il tecnico di Certaldo ha poi chiuso il capitolo Conte spiegando cosa faceva lui quando era senza panchina: "Io quando non allenavo sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose e sono andato a studiare e cercare nuove soluzioni per la squadra successiva. L'ho fatto con totale rispetto per il mio presente e il futuro. Poi ho sempre aspettato il momento giusto per rientrare". Spalletti è poi tornato a parlare di campo e si è soffermato sul rientro di Ekhator: "Il ragazzo è sicuramente una prospettiva importante. Come si dice sempre, prima di diventare campioni sono stati giovani di buone prospettive e lui è su questo livello. Spero ci faccia vedere la sua condizione fisica ripresa in maniera sempre più presente e poi è chiaro che gli si ritaglierà degli spazi, se li merita è così e non ci fare condizionare dall'età. Ha la fisicità per la palla addosso, ha la cultura per tenere le mani dell'avversario sulla schiena. Siamo contenti, ho rivisto un nucleo importante di giocatori della Juventus".

Pochi dubbi di formazione

La Juventus ripartirà dal 3-4-2-1 nel match contro il Venezia e in porta ci sarà Vicario. In difesa Spalletti punterà su Gatti, Bremer e Lucumì. A centrocampo sulla destra giocherà McKennie, in mezzo spazio a Koopmeiners e Douglas Luiz, mentre sulla sinistra giocherà Cabal. Sulla trequarti Spalletti ha ritrovato Conceicao che però dovrebbe partire dalla panchina. Infatti, dietro a Woltemade giocheranno Kolo Muani e Alajbegovic. Dunque i L tendico di Certaldo darà continuità ad uno schieramento che nelle ultime partite ha dato i suoi frutti ma quesrs volta avrà qualche arma in più da schierare a gara in corso come per esempio Conceicao e Ekhator.