“Fulmine, torpedine, miccia. Scintillante bellezza, fosforo e fantasia. Molecole d'acciaio, pistone, rabbia. Guerra lampo e poesia”. In poche parole Donyell Malen. Se pensiamo ad un parallelismo calcistico del celebre climax cantato da un romano ed un romanista doc come De Gregori, non può non venire in mente il centravanti olandese, ieri autore di un poker da sballo contro un Parma inerme davanti al suo strapotere fisico e tecnico. Per ritrovare un attaccante giallorosso capace di farne quattro nella stessa partite dobbiamo tornare al 10 marzo 2002 e al celebre derby contro la Lazio, anche in quel caso finito per 1-5, dove a brillare fu l’autore del poker Vincenzo Montella.

In Serie A fa il vuoto

Con i quattro gol messi a segno al Tardini per Malen fanno 12 in campionato, 17 stagione (contando anche la rete alla Grecia fatta con l’Olanda) ma soprattutto 26 in giallorosso da quando è arrivato lo scorso 16 gennaio. Un bottino non solo che lo rende il miglior marcatore della Serie A nel 2026, ma che gli permette di fare il vuoto alle sue spalle visto che al secondo posto ci sono Marcus Thuram e Tasos Douvikas, che di reti nello stesso periodo ne hanno fatte letteralmente la metà: 13.

Nel mirino Higuain e Immobile?

Gasperini lo aveva già detto lo scorso 2 ottobre che Malen potrebbe addirittura pensare di battere il record di gol in un singolo campionato (36) detenuto da Higuain (stagione 2015/16) e Immobile (stagione 2019/20). Arrivato alla dodicesima giornata il Pipita non aveva segnato così tanto, era a quota 9 gol e arrivò alla fine del girone di andata a 18. Re Ciro invece di reti ne aveva già siglate molte di più, ben 14.