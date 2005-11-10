Appuntamento questo pomeriggio alle 17.15 allo stadio "Città di Arezzo" per la sfida tra Arezzo e Padova, incrocio di Serie BKT che mette in palio punti pesantissimi tra zona calda e parte sinistra della classifica. Da una parte il bisogno urgente di muovere la classifica, dall'altra la voglia di allungare il momento positivo: gli amaranto di Cristian Bucchi occupano la 16° posizione con 11 punti (a +2 dall'ultimo posto) e pagano un bilancio recente di una sola vittoria in sette partite; i biancoscudati si presentano invece al 12° posto a quota 15, ad un solo punto dal treno playoff e imbattuti da quattro turni.

COME ARRIVA L'AREZZO - Il momento in casa amaranto resta delicato: con appena 9 reti all'attivo, il Cavallino ha fin qui il peggior attacco del torneo e fatica a trovare soluzioni concrete negli ultimi metri, cercando ancora la prima gioia interna. L’obiettivo resta la salvezza, da inseguire passando necessariamente attraverso una scossa offensiva e ad un cambio di passo davanti al proprio pubblico per dare continuità al lavoro settimanale. Nonostante le difficoltà e una classifica corta che non concede distrazioni, la dirigenza toscana ha blindato mister Bucchi, confermando piena fiducia nel tecnico e nella capacità del gruppo di compattarsi. Sul fronte infermeria restano indisponibili Viviani, Oliveri, Chierico e Ferrari, costringendo lo staff a ridisegnare le rotazioni.

COME ARRIVA IL PADOVA - I patavini attraversano una fase brillante, forte di quattro risultati utili consecutivi che hanno portato i biancoscudati a 15 punti, ad una sola lunghezza dalla zona playoff e con l'inerzia giusta per affrontare una trasferta insidiosa con fiducia. L’obiettivo del club resta il consolidamento in Serie B attraverso una salvezza tranquilla, da costruire mantenendo ritmo, compattezza e solidità nella parte sinistra della graduatoria senza perdere di vista l'equilibrio tra le fasi. Sul fronte rosa, arrivano segnali incoraggianti dai rientri nei ranghi dell'esterno offensivo Zanimacchia e di Barreca, due opzioni preziose per allargare le rotazioni e dare maggiore spinta sulle corsie. Resta invece lunga e impegnativa la lista degli indisponibili, che costringe lo staff a fare i conti con diverse assenze di rilievo: out Lovato, Sgarbi, Dellavalle, Galazzi, Caprari, Lasagna e Buonaiuto.