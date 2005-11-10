Domani alle 12.30 andrà in scena il derby fra Pro Vercelli e Novara. In vista della sfida contro le Bianche Casacche, il tecnico della formazione azzurra Manuel Iori ha parlato in conferenza stampa: "Il derby va preparato in silenzio, concentrandosi, non arrivando in over, ma giusti a domani a mezzogiorno e mezzo, pronti per scendere in campo e giocare una bella partita.

Perché poi alla fine la rivalità è bellissima, quindi sia da una parte che dall’altra è chiaro che il derby per tutto l’ambiente, per la società, per i tifosi, per la città, per noi gruppo squadra ha un valore importante, come è giusto che sia. Io penso che la squadra sia pronta, poi magari verrò smentito tra meno di 24 ore, però io sono convinto che la squadra farà la partita".