Serie B, si chiude il 12° turno: Avellino in casa col Mantova, Padova in campo ad Arezzo
Andrea Piras
Si conclude oggi la 12a giornata del campionato di Serie B. Saranno due le partite che si disputeranno oggi. Si comincia alle ore 15 con l'Avellino di Alessandro Nesta che ospiterà al "Partenio-Lombardi" il Mantova di Francesco Modesto. Alle 17.15 invece sarà la volta del Padova che se la vedrà invece in casa dell'Arezzo.
Di seguito il punto della situazione e anche le partite che si sono disputate nella giornata di ieri
SERIE B - 12ª GIORNATA
Già giocate
Hellas Verona-Cesena 0-2
6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi
Ascoli-Vicenza 2-2
9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A), 64' Brunori (A), 82' Morra (V)
Carrarese-Virtus Entella 1-0
43' Rubino
Modena-Juve Stabia 2-0
69' Ambrosino, 76' Bozhanaj
Sampdoria-Benevento 3-1
10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)
SudTirol-Cremonese 1-0
13' Stivanello
Catanzaro-Palermo 3-1
8' Giovane (C), 38' Vavassori (P), 69' Pecorino (C), 83' Mosti (C)
Empoli-Pisa 0-1
2' Pittarello (P)
Domenica 22 novembre
Ore 15.00 - Avellino-Mantova
Ore 17.15 - Arezzo-Padova
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 27
Modena 26
Ascoli 21
Mantova 19*
Pisa 19*
Sudtirol 18
Cesena 18
Avellino 16*
Hellas Verona 16
Benevento 16
Cremonese 15
Padova 15*
Sampdoria 14
Carrarese 13
Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)
Arezzo 11*
Virtus Entella 10
Vicenza 10
Empoli 9
Catanzaro 9
*una gara in meno