Sono le uniche squadre imbattute della Serie A e, in attesa dell’Inter, anche le prime due in classifica. Lazio e Roma si godono un sabato da sogno e per analizzare le loro prestazioni, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è intervenuto l’ex tecnico di lungo corso e oggi opinionista Fabio Capello: “Hanno una cosa in come: due allenatori che sono entrati nella testa dei calciatori. Quella di Gattuso è una squadra con una fisionomia precisa, difficile da affrontare. Magari alla Lazio manca un fuoriclasse come le altre ma ha tanti buoni calciatori e riescono pure a sopperire alle assenze. La Roma davanti invece ha Malen che a me ricorda Paolo Rossi. Ha la stessa scaltrezza in area ma maggiore tecnica e potenza. È un bomber straordinario”.

Stasera l’Inter cercherà il contro-sorpasso

“L’Atalanta non sta attraversando un buon momento ma vincere a Bergamo non è mai una passeggiata. Mi aspetto una Dea che possa lottare al 110% delle sue forze. Poi dipende dall’Inter: se ripete la prova contro il Como, non avrà problemi. Se, invece, dovesse essere quella ballerina di qualche gara fa, allora occhio…”.

Il Milan dovrà restare aggrappato al treno

“Con il Frosinone è una partita fondamentale, perché la squadra di Alvini sa ripartire a velocità folle, mentre i rossoneri soffrono quando perdono palla. Io, però, mi aspetto che il Milan faccia il Milan e questa è la gara giusta per dimostrare di essere all’altezza”.