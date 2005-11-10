Al termine del match vinto contro il Cittadella, il centrocampista del Trento Marco Ezio Fossati ha commentato: "Ci siamo goduti questa serata fin dall'inizio, è il frutto di un lungo percorso che abbiamo fatto. Siamo cresciuti molto, arrivando a giocarci questa partita e meritandoci questa occasione. Adesso bisogna ripartire con la stessa testa, perché é fondamentale avere costanza. Bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo".

Credete concretamente alla promozione?

"É giusto non porsi limiti, per quello che stiamo facendo. Stiamo facendo un percorso importante, poi gli obiettivi possono variare durante la stagione. La cosa bella di questo gruppo è che stiamo bene insieme, quindi è giusto sognare ma bisogna continuare a essere questi. Non dobbiamo mollare di un centimetro perché ci sono squadre molto forti come Cittadella e Brescia che sicuramente faranno un campionato di vertice e dovremo essere bravi a restare al loro passo".

Cosa è cambiato a livello personale?

"Ho lavorato molto mentalmente, l'anno scorso ho cercato di apprendere in fretta quello che il mister mi chiedeva, venivo da un anno con principi di gioco completamente diversi da quelli che mi chiedeva lui. Ci ho messo del tempo a farli miei, però finita la scorsa stagione non ero contento di quello che avevo fatto e ho voluto lavorare molto. Sono ripartito con grande entusiasmo, che è quello che mi ha sempre contraddistinto durante la mia carriera e che faccio ancora oggi, nonostante la mia età. Sono soddisfatto di quanto sto facendo e devo continuare a lavorare così. Ma ho una domanda anche io: adesso non sono più un giocatore lento?".