La Rapid Bucarest viaggia a ritmo spedito in Romania, tiene il passo delle primissime in classifica e sogna in grande. Il doppio filo col Genoa, con la stessa proprietà di Dan Sucu, e poi uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento a livello italiano e internazionale come Oliver Provstgaard della Lazio. Il punto d'unione tra tutti questi temi è l'uomo mercato della Rapid, che ha lanciato e scoperto il centrale ai tempi del Vejle in Danimarca, Mario Nicolae che già in tempi non sospetti confessò in esclusiva con Tuttomercatoweb.com di avere con Provstgaard "un vero gioiello pronto al grande salto". Così è stato, a distanza di anni la profezia si è avverata.

E' stato il primo direttore a credere fortemente nel giocatore

"Quando sono arrivato la squadra era ultima in classifica in Danimarca, a dicembre. Ci stavamo organizzando per il ritiro ad Antalya in Turchia, stavamo facendo la rosa di chi sarebbe venuto con noi. Ero nuovo, ho sentito tante opinioni tra proprietà e staff sui giocatori interessanti, quelli con cui proseguire. Mi hanno accennato di Oliver che in quel momento era giovane, veniva dall'accademia ma arrivava dai problemi ai crociati e non giocava da mesi".

Ma il talento non mancava

"Però era giovane, di prospettiva, fisicamente molto interessante e intelligente. Mi è sembrato giusto portarlo subito in ritiro con noi. Ho iniziato a conoscerlo e ho rinnovato subito il suo contratto!"

Da lì è arrivato il switch

"A marzo abbiamo cambiato allenatore, abbiamo preso un tecnico croato molto giovane come Ivan Prelec, che aveva esperienza nell'accademia della Dinamo Zagabria e quindi coi ragazzi. Gli ho accennato il progetto Provstgaard, lì siamo retrocessi ma Oliver ha esordito tra i pro in Serie A. Il secondo anno siamo tornati subito su, vincendo la Serie B danese con lui titolarissimo".

E' stato un percorso

"Non ho solo avuto fiducia e visione su Provstgaard ma c'è stato anche un progetto con lui, con allenatore e proprietà, abbiamo detto che era un prospetto della società con cui c'era da lavorare per creare un prodotto per una grande lega europea. Gli abbiamo dato fiducia anche quando, e capitava poche volte, non giocava bene".

Tanto merito anche di Oliver

"Ha lavorato come un pazzo: è arrivato in Under 21, poi è stato capitano dell'Under, in Serie A poi ha giocato chiaramente da titolare. Poi siamo riusciti a venderlo alla Lazio proprio nella settimana in cui il club è stato poi venduto e poi sono andato via anche io… La Lazio ha fatto la miglior offerta, c'era il Pisa con un'offerta ufficiale e anche altri club. Tramite i suoi agenti, che avevano già Isaksen alla Lazio, è stata un'operazione importante e chiaramente questo è stato un fattore".

Quali sono stati i suoi segreti?

"Ha sempre voluto crescere, ha sempre voluto arrivare in un top club nel Mondo. Al Vejle abbiamo fatto grandi cose insieme, è stata l'esperienza perfetta per lui. E' cresciuto al fianco del nostro capitano spagnolo, Raul Albentosa, che è stato un fratello per lui. Oltre 100 presenze in Liga e lo ha guidato passo dopo passo in questo progetto di due anni e mezzo".

Era già pronto per la Lazio?

"Era già pronto per andare in un top club. Poteva andare al Midtjylland, al Copenhagen, ma sarebbe stato solo un salto di livello interno anche se molto importante. Dal Vejle alla Lazio è stato il grande salto, chiaramente, ma sì, era già pronto. L'Italia ha sempre apprezzato i giocatori scandinavi, non è un caso che ci abbiano pensato. Per me vederlo in prima pagina su un grande quotidiano è un grande orgoglio".

Ora si parla per lui fortemente di Inter

"Penso che il calcio ci sorprenda ogni giorno: all'Inter gioca Bisseck che è arrivato dall'Aarhus, Oliver ha fatto tanta esperienza. Con un allenatore come Chivu potrebbe fare grandi cose, non credo ci saranno problemi nel caso".

Parliamo di lei: dalla Danimarca alla sua Romania, è rientrato. Ed è ds del prestigioso Rapid Bucarest

"Sono venuto al Rapid in un momento di ricostruzione e cambiamenti. Dobbiamo creare una nuova strategia sportiva, creare anche una struttura nuova perché lo scorso anno la squadra non ha vinto o performato come avrebbe dovuto e voluto. Vogliamo di più, la proprietà con Dan Sucu ha fatto cose incredibili in questi anni, ora abbiamo aperto anche il centro sportivo e garantisco che non ci sono società in Serie A che hanno un centro così. Stiamo facendo bene, siamo tra i primi, speriamo di poter godere ed essere felici, magari anche per una qualificazione in una Coppa Europea".

Lei ha sempre sognato l'Italia: è sempre così? E quanto è importante lavorare al fianco di Dan Sucu, numero uno anche del Genoa?

"Quando inizi a lavorare nel calcio sogni lontano. Io ho sempre sognato di lavorare in un paese tra i top 5 nel Mondo, io ogni giorno sogno l'Italia perché parlo la lingua correntemente. In carriera ho sempre sognato l'Italia, avere il signor Sucu in un club storico come il Genoa per noi è importante. Poi vedrò dove mi porterà la carriera, è chiaro che non è facile: nel mondo ci sono tantissimi direttori sportivi, però prendo ogni giorno con serenità e voglia di lavorare e di fare bene. Io sono pronto per continuare a lavorare nel mondo del calcio, in un progetto importante, ho vent'anni d'esperienza da ds, team manager, head of recruitment, ho avuto esperienze importanti e vivi tante esperienze. Ma quella del Rapid che sto vivendo ora è molto bella e sono davvero felice".