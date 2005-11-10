In casa Milan, l'ipotesi di una partenza di Francesco Camarda a gennaio si fa sempre più concreta. L'attaccante classe 2008 potrebbe lasciare i rossoneri in prestito per trovare maggiore continuità, accumulare minuti e ritrovare fiducia. Le pretendenti non mancano, tra Serie B e club esteri, ma la priorità resta individuare la destinazione ideale per accompagnarne la crescita in una fase particolarmente delicata della carriera.

Cagliari, pista concreta: si studia la formula

Tra le società interessate c'è il Cagliari, che apprezza molto il giovane rossonero. Il direttore Accardi aveva già provato a sondare il terreno in estate, senza però trovare aperture da parte del Milan. Oggi lo scenario è cambiato e anche il club rossonero e l'entourage del giocatore sembrano disposti a valutare la soluzione sarda. Resta da definire la formula: sul tavolo potrebbe esserci un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del Milan. I rapporti tra le società potrebbero inoltre intrecciarsi sul fronte Paul Mendy, attaccante senegalese classe 2007 esploso in rossoblù e finito nel mirino di diversi club di Serie A. I rossoneri potrebbero provare a bloccarne il prezzo intorno ai 15 milioni di euro.

Amorim lo difende: "Ha bisogno di tempo"

Intanto, nella conferenza stampa di ieri, Amorim ha preso le difese di Camarda, sottolineandone la voglia di giocare e la necessità di adattarsi alle difficoltà di una maglia pesante come quella del Milan. "Indossare la maglia del Milan è difficile e c'è bisogno di tempo per adattarsi a un livello diverso", ha spiegato il portoghese. Un messaggio chiaro: il talento non è in discussione, ma adesso servono fiducia e continuità. E Cagliari potrebbe rappresentare l'ambiente giusto per ripartire.