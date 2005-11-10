Decima vittoria in dodici partite di campionato, la Lazio si potrà godere un'altra settimana in vetta al campionato. La squadra di Gattuso continua a stupire e trascinata dal solito Noslin batte 3-0 il Lecce. Doppietta per l'attaccante, sempre più protagonista con Gattuso, e perla finale di Frattesi. La squadra di Gattuso continua a impressionare e anche per questa settimana potrà guardare tutti dall'alto verso il basso

Straordinario Tijani Noslin, che con 6 reti e 4 assist in campionato ha già fatto registrare la sua miglior stagione in carriera. Mai aveva raggiunto questi numeri e siamo solo a novembre con ancora più di un girone da giocare. È lui l'uomo in più di Gattuso, e Noslin sta ripagando il tecnico con gol, assist e prestazioni.

La Lazio continua a stupire, ma Gattuso ancora una volta predica calma

"Mancano otto punti per fare la prima festa. Per il resto lo vedremo quando mancheranno 8-9 partite. Sono stupito dalla mentalità, oggi per i primi 15 minuti non abbiamo fatto bene. Belahyane si abbassava troppo e non siamo stati brillantissimi, poi molto meglio. Abbiamo sofferto le seconde palle sui rinvii del loro portiere, eravamo piantati su quelle seconde palle mentre nel secondo tempo sono orgoglioso della mentalità e della prestazione, non li abbiamo fatti respirare e siamo stati sempre lì. Ultimamente abbiamo spesso sbagliato il secondo tempo nei primi minuti, invece oggi siamo stati sempre lì".

Mastica amaro invece il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco:

"Risultato troppo rotondo per quella che è stata la partita. Ottimo primo tempo, create diverse difficoltà non concretizzate. Sul raddoppio la partita si è messa un po' in salita. La squadra ha fatto una buona gara, i valori sono differenti ma per me non meritavamo questi risultato. Squadra scollegata nella ripresa? Magari si perdono sicurezze, specialmente dopo il secondo gol subito. Sul primo dovevamo difendere meglio e abbiamo dato troppa liberta di saltare a Noslin. Loro hanno motore e certe ripartenze tendono ad allungarti. Peccato per aver preso qualche gol di troppo, siamo stati ingenui. Mi dà fastidio".