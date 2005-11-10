La Juventus si prepara a ospitare il Venezia di Nicola a Torino ritrovando Chico Conceiçao tra i convocati. Il giocatore portoghese partirà probabilmente dalla panchina con la possibilità di subentrare a gara in corso, in vista di un probabile impiego da titolare giovedì in Europa League contro l'Omonia Nicosia, come riporta il Corriere dello Sport. Proprio per l'impegno europeo, o per la successiva trasferta di campionato a Como, punta a tornare a disposizione Nico Gonzalez, fermo da un mese per una lesione al polpaccio rimediata dopo la sfida con il Rennes che gli ha fatto saltare cinque partite tra coppa e Serie A.

Gli altri giocatori recuperati e gli infortunati

Per quanto riguarda la gestione della rosa, Celik e Cambiaso hanno appena recuperato e verranno dosati attraverso rotazioni e minutaggi calcolati. Il tecnico Luciano Spalletti ha infatti preannunciato una distribuzione delle energie tra i vari elementi della squadra: "Nelle prossime tre partite giocheranno tutti".

Resta infine definito il quadro degli altri indisponibili in casa bianconera. Kalulu, infortunatosi a Firenze, dovrà rimanere ai box per altre due settimane circa, mentre il rientro di Yildiz è atteso per metà dicembre, forse in tempo per la convocazione contro la Roma. Tempi più lunghi per Thuram, che lavora per tornare a gennaio previa verifica delle condizioni, e per Locatelli, il cui recupero è previsto tra febbraio e marzo.