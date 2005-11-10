43 giorni dopo l'ultima volta. Il ritorno di Lorenzo Insigne. Il ritorno del Magnifico. L'attaccante di Frattamaggiore è tornato a disposizione della Sampdoria per il match casalingo contro il Benevento e mister Luca D'Angelo non ha esitato un attimo a schierarlo dal primo minuto al fianco di Gennaro Tutino nel 4-4-2. Il match del "Ferraris" ha visto il ritorno al gol dell'attaccante campione d'Europa con l'Italia nel 2021, decisivo nel raggiungere la terza vittoria consecutiva che ha rilanciato i blucerchiati. Un gol di testa, non certo la specialità della casa, e un assist per il 3-1 di Mezzotero arrivato dopo una discesa che ha lasciato sul posto Sernicola.

Quarto gol in sei gare

Quello di ieri sera è stato il quarto gol realizzato in sei partite sin qui giocate con la maglia blucerchiata. Quella 10 che a Napoli non ha indossato (quel numero in azzurro è solo del grande Diego Maradona) e che ha Genova, sponda blucerchiata, ricorda i fasti degli anni 90 e non solo: da Mancini a Flachi, solo per citare i più rappresentativi. E il legame fra Lorenzo e il pubblico doriano è solido, segno di un affetto reciproco sbocciato in poco più di due mesi.

Le parole al termine del match

E al termine del match ha commentato così il gol realizzato: "E' stato un gol con tante emozioni, sotto la nostra gradinata e insieme ai miei figli. Ci voleva, ma sono contento soprattutto per i tre punti che ci danno tanta benzina. La strada è lunga dobbiamo solo tenere i piedi per terra e dobbiamo continuare così".