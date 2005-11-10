Per Avellino e Mantova è tempo di tornare in campo. Al Partenio, dunque, andrà di scena una gara tra due squadre che, anche grazie al ko del Palermo contro il Catanzaro, potrebbero fare un grosso salto in classifica. Ci si aspetta una grande partita da questi due team. L’arbitro dell’incontro sarà Matteo Drigo della sezione di Portogruaro, mentre al VAR ci sarà Dionisi.

COME ARRIVA L’AVELLINO -



L’ultima gara degli uomini di Nesta prima della sosta è l’1-1 nel derby contro il Benevento. Lo score dell’Avellino è comunque positivo, se si considerano il pari di Chiavari contro l’Entella e, soprattutto, la vittoria in casa contro il Pisa. Alessandro Nesta, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha introdotto così il match: “La squadra ha lavorato bene, anche se non manca qualche problemino. Il Mantova è difficile da affrontare e dobbiamo essere consapevoli della gara che ci aspetta. Occorre un salto di qualità mentale”. Ecco la probabile formazione irpina, che dovrebbe giocare con un 3-5-2: Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira.

COME ARRIVA IL MANTOVA -



Così come l’Avellino, di fatto, anche il Mantova ha pareggiato nell’ultimo turno di campionato prima della sosta. I biancorossi hanno pareggiato in casa 0-0 contro il Verona. Gli uomini di Modesto, comunque consapevoli delle difficoltà della gara, voglio tornare al successo in trasferta, cosa che manca dal successo contro l’Entella. Lo stesso Modesto ha ribadito in conferenza stampa cosa si aspetta dalla sfida del Partenio: “I ragazzi hanno portato avanti un bel programma e confido che riusciremo a fornire una prestazione di livello. Sarà una gara molto tosta, ma sono convinto che la squadra si farà trovare pronta”. Ecco la probabile formazione del Mantova (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Radaelli, Trimboli, Kouda, Benaissa; Ilie, Ruocco; Gliozzi.