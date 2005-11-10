La Roma vista al Tardini non può che fare paura, sia in Italia che in Europa. Giallorossi capaci di vincere a Parma per 1-5, venendo a capo di un match complicato fino a metà ripresa. I titoli se li prende Malen, mattatore con 4 gol, ma è tutta la squadra che giustamente tiene i riflettori puntati su di sé. Messe in campo tutte le doti dei grandi, dalla capacità di saper soffrire al cinismo nello sfruttare i momenti cruciali del match. Dall'altra parte una formazione gialloblù che ha tenuto botta finché ha potuto dimostrando di potersi giocare fino alla fine le proprie possibilità di salvarsi.

La mentalità alla base del successo della Roma

L'elogio di Gasperini ai suoi nel post partita: "Con mentalità, tattica e condizione fisica, poi tutto viene fuori. Una partita che in certi momenti non rispecchia il risultato. Abbiamo incontrato una squadra in condizione, molto aggressiva, che ci ha messo in difficoltà con le palle lunghe, almeno nella prima parte della gara. Poi abbiamo fatto gol e un gran finale di primo tempo. Abbiamo preso un brutto gol che poteva cambiare l'aspetto psicologico, ma poi siamo venuti fuori con la nostra qualità. Mettiamo in preventivo che possiamo commettere un errore o la bravura dell'avversario, ma adesso abbiamo sempre la fiducia e la potenzialità di fare gol e comunque vincere la partita anche di fronte a episodi negativi".

Brutto ko per il Parma, ma l'ambiente è vicino alla squadra

Mastica amaro Gilardino: "Il risultato finale lascia dispiacere da parte di tutti, dei ragazzi in primis, li ho salutati a fine partita e il rumore della sconfitta è pesante, soprattutto quando prendi cinque gol. Mi sento di dirgli bravi per i 68 minuti da squadra forte per intensità, attenzione e approccio, anche per le situazioni create. Siamo andati a riprendere la partita, poi l'abbiamo compromessa con errori individuali. Per il grande obiettivo che abbiamo a livello mentale non ci possiamo permettere di abbandonare la gara. Pur facendo errori, dobbiamo rimanere aggrappati alla partita, dobbiamo crescere e maturare, ma si è visto a fine partita come i tifosi hanno applaudito i ragazzi, hanno visto che hanno dato tutto. Starà a me andare a migliorare e allenare".