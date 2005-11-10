Quattro gol al Parma degni del miglior pokerista di Las Vegas. Donyell Malen non sembra assolutamente avere voglia di fermarsi. Dopo la tripletta al debutto stagionale contro la Fiorentina, ieri sono stati i ducali a dover fare i conti con la furia dell’attaccante della Roma, arrivato a quota 12 gol in campionato, 17 stagionali e 26 dal suo approdo in Serie A (il doppio dei secondi, Thuram e Douvikas, che si fermano a 13).

I 20 poker in Serie A dal 2000 a oggi

Quello di Donyell Malen è il ventesimo poker in Serie A contando solo quelli siglati nel ventunesimo secolo. L’olandese entra nel ristretto gruppo di diciotto calciatori capaci di segnare quattro gol nella stessa partita dopo che l’ultimo era stato Mateo Retegui nel febbraio del 2025, Atalanta-Hellas Verona terminata 5-0. In questi ventisei anni c’è chi è stato capace di realizzarne anche due di poker: Alberto Gilardino con la maglia del Parma (contro l’Udinese nel maggio del 2004 e contro il Livorno nel maggio del 2005) e Mauro Icardi una volta con la Sampdoria (contro il Pescara nel gennaio 2013) e una volta con l’Inter (contro la Sampdoria nel marzo 2018). Per ritrovare un calciatore della Roma in questo gruppo di super prestazioni dobbiamo tornare al celebre derby del marzo 2002, terminato 1-5 grazie al super poker di Vincenzo Montella. L’unico che ha fatto meglio resta Miroslav Klose, autore di una cinquina in Lazio-Bologna 6-0 del 5 maggio 2013.

Tutti i poker dal 2000 a oggi

Marco Di Vaio (Parma) – vs Bari (2000/01)

Vincenzo Montella (Roma) – vs Lazio (2001/02)

Christian Vieri (Inter) – vs Brescia (2002/03)

Alberto Gilardino (Parma) – vs Udinese (2003/04)

Cristiano Lucarelli (Livorno) – vs Parma (2004/05)

Alberto Gilardino (Parma) – vs Livorno (2004/05)

Nicola Pozzi (Empoli) – vs Cagliari (2007/08)

Alexis Sanchez (Udinese) – vs Palermo (2010/11)

Diego Milito (Inter) – vs Palermo (2011/12)

Mauro Icardi (Sampdoria) – vs Pescara (2012/13)

Domenico Berardi (Sassuolo) – vs Milan (2013/14)

Dries Mertens (Napoli) – vs Torino (2016/17)

Marco Parolo (Lazio) – vs Pescara (2016/17)

Ciro Immobile (Lazio) – vs Spal (2017/18)

Mauro Icardi (Inter) – vs Sampdoria (2017/18)

Duvan Zapata (Atalanta) – vs Frosinone (2018/19)

Giovanni Simeone (Verona) – vs Lazio (2021/22)

Lautaro Martinez (Inter) – vs Salernitana (2023/24)

Mateo Retegui (Atalanta) – vs Verona (2024/25)

Donyell Malen (Roma) – vs Parma (2026/27)