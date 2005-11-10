Il destino di Noa Lang è già segnato? Forse sì, ma dallo stadio Maradona è arrivato un timido segnale dal diretto interessato. Nella sfida contro il Torino, l'olandese è subentrato a Spinazzola al 58': bordate di fischi. Passano pochi minuti, controlla un pallone e lo crossa direttamente in tribuna. Sembra il preludio ad una serata indolente e poco produttiva, invece poi ha la forza di reagire.

L'assist contro il Torino

È proprio lui infatti a immolarsi per la squadra con uno scatto di trenta metri e il pallone prima recuperato su Aboukhlal, poi riportato nella metà campo avversaria e infine servito a Scott McTominay per il decisivo 1-0. È presto per parlare di svolta, ma il ragazzo quantomeno ha mostrato di non volersi arrendere passivamente all'inerzia negativa delle scorse settimane.

La situazione in vista di gennaio è comunque tutta da vedere e osservare. Il suo rimane uno dei primi nomi in uscita in casa azzurra, una possibile cessione potrebbe finanziare nuovi innesti funzionali per Allegri. E allora attenzione alle possibili squadre interessate a lui, che magari potrebbero cogliere questo primo segnale per puntare sul suo rilancio. A partire dalla Lazio, che pensare proprio a lui come vice-Zaccagni per continuare a sognare.