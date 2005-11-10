Cremonese, Luperto: "L'arbitro ha perso la partita di mano. Tante situazioni dubbie"
Andrea Piras
Al termine del match perso contro il Sudtirol, il difensore della Cremonese Sebastiano Luperto ha commentato in conferenza stampa: "Ci sono episodi che hanno condizionato la partita - riporta Cuoregrigiorosso.com -. Ma mi porto a casa la reazione della squadra, anche dopo l’espulsione ci siamo ricompattati ancora di più. È un dato di fatto che oggi l’arbitraggio ci ha penalizzato, ma dobbiamo andare avanti e portare questo spirito anche nelle prossime partite.
A mio avviso l’arbitro ha perso la partita di mano e di conseguenza la gara si è innervosita. I piccoli episodi portano rabbia, ci sono state tante situazioni dubbie e le immagini parlano chiaro. Oggi è stata una brutta giornata per tutta la terna arbitrale, gli episodi ci hanno condannato. Bisogna lasciare da parte il rammarico e pensare già al prossimo impegno».
Nel secondo tempo diverse occasioni per pareggiare? Si, quasi non sembrava fossimo in dieci e ci sono state opportunità per portare punti a casa. Abbiamo fatto delle scalate rischiose ma coraggiose, la prestazione è stata positiva. Peccato non averla portata a casa, ma questo atteggiamento può dare i suoi frutti. La sfida di Avellino? Una sfida tosta, come tutte. Ci teniamo a fare bene e ce la giocheremo".