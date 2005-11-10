Al termine del match perso contro il Sudtirol, il difensore della Cremonese Sebastiano Luperto ha commentato in conferenza stampa: "Ci sono episodi che hanno condizionato la partita - riporta Cuoregrigiorosso.com -. Ma mi porto a casa la reazione della squadra, anche dopo l’espulsione ci siamo ricompattati ancora di più. È un dato di fatto che oggi l’arbitraggio ci ha penalizzato, ma dobbiamo andare avanti e portare questo spirito anche nelle prossime partite.

A mio avviso l’arbitro ha perso la partita di mano e di conseguenza la gara si è innervosita. I piccoli episodi portano rabbia, ci sono state tante situazioni dubbie e le immagini parlano chiaro. Oggi è stata una brutta giornata per tutta la terna arbitrale, gli episodi ci hanno condannato. Bisogna lasciare da parte il rammarico e pensare già al prossimo impegno».

Nel secondo tempo diverse occasioni per pareggiare? Si, quasi non sembrava fossimo in dieci e ci sono state opportunità per portare punti a casa. Abbiamo fatto delle scalate rischiose ma coraggiose, la prestazione è stata positiva. Peccato non averla portata a casa, ma questo atteggiamento può dare i suoi frutti. La sfida di Avellino? Una sfida tosta, come tutte. Ci teniamo a fare bene e ce la giocheremo".