Ribery: "Toni mi ringrazi per tutti quegli assist. Gli ho chiesto se sia meglio a calcio o padel"

Intervenuto sul palco del Festival dello Sport, a Trento, l'ex campione di Bayern Monaco, Fiorentina e Nazionale francese, Franck Ribery, ha parlato anche della sua bella amicizia con l'ex compagno di squadra in Germania Luca Toni. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

La doppia risposta di Ribery su Toni

L'amicizia con Luca Toni.

"Per me è stato un onore giocare con lui, è stato un grande giocatore, ha fatto tanti gol e mi deve ringraziare per tutti gli assist che ho fatto (ride, ndr). Scherzo. Ho avuto un rapporto subito forte con lui, siamo stati assieme in stanza d'albergo, andavamo fuori a mangiare. L'ho visto di recente a Firenze e gli ho chiesto se è più forte a padel o a calcio. E lui: 'Non lo so'".

Il Bayern è stato il momento migliore in carriera di Luca Toni?

"Nel 2007 siamo arrivati assieme, era un momento difficile e si giocava in Europa League. Abbiamo vinto subito campionato e Coppa di Germania".