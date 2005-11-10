Ribery: "Ecco perché scelsi la Fiorentina dopo il Bayern. Chiesa e Vlahovic erano diversi..."

Nel corso del suo intervento al Festival dello Sport, Franck Ribery è tornato anche sul suo trasferimento alla Fiorentina dopo la fine dell'avventura al Bayern Monaco:

La scelta della Fiorentina?

"Quando sono andato via dal Bayern il mio obiettivo era restare in Europa, amo troppo il calcio e non volevo andare in Qatar. Per quello ho scelto la Fiorentina, un nome importante per la Serie A, con tifosi che hanno una grande passione. Peccato perché è arrivato il Covid e giocare senza tifosi è brutto. Ma sono stati due anni bellissimi, è stato un onore indossare la maglia viola. Da quando ho smesso è sempre un piacere tornare a Firenze".

Alla Fiorentina hai trovato Chiesa e Vlahovic. Gli hai dato consigli?

"Quando sono arrivato non conoscevo nessuno, ma vedendo loro due capii subito che avevano un potenziale grande. Gli dissi di essere sempre professionali e lavorare, che è la cosa più importante. Ci fermavamo insieme ad allenarci assieme".

Chiesa è stato condizionato dagli infortuni, poteva fare di più?

"Quando sei infortunato è la cosa peggiore, poi dopo penso abbia avuto qualche problema a Liverpool, giocare poco è una cosa pesante e difficile. Lui però ha sempre una mentalità indirizzata al lavoro. È ancora giovane, ha qualità e può fare grandi cose".