Genoa-Bologna, il rosso a Skorupski visto da Malinovskyi: "Vitinha poteva fare gol lì..."

Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genoa, è stato l'autore del primo gol del Grifone nella rimonta da sogno realizzata dai liguri nel corso del secondo tempo della partita vinta 3-2 contro il Bologna. E al termine del match ha così parlato a DAZN: "Grande vittoria oggi, la partita all'inizio è stata difficile, anche un po' nel secondo tempo, ma sono contento per la squadra, anche chi entra dalla panchina fa la differenza e questo è importante. Lo stadio aiuta, lo spirito c'è sempre, ci mancava qualcosa. A mezz'ora dalla fine, dopo il 2-1, lo stadio ci ha spinti, c'era un'atmosfera bella come sempre. La squadra va e in Serie A le piccole cose fanno la differenza: quel rosso ci ha aiutati tantissimi. Vitinha avrebbe potuto fare gol, in quella azione".

Non segnava su punizione diretta dai tempi dell'Atalanta.

"Non giocavo da 8 mesi anche (ride, ndr). Non ho avuto tante possibilità di calciare punizioni, oggi è andata bene, sono felice e continuiamo così".

Vi sentite più tranquilli adesso nella corsa salvezza?

"In 6 anni che sono in Italia ho visto che può succedere di tutto e che anche le squadre più grandi possono perdere punti contro chiunque. Guardate il Cagliari che ha fatto 6 punti con Juve e Fiorentina. Può succedere sempre di tutto. Ora stiamo tranquilli, andremo a giocare a Roma dopo aver perso in casa con la Lazio una partita che ancora mi fa male. Dobbiamo dimostrare che siamo meglio di ciò che abbiamo raccolto fino a qui".