Stramaccioni: "De Roon da manuale del calcio. Dybala (a oggi) più determinante di Paz"
Andrea Piras
Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato di Marten De Roon: "Se esistesse un manuale di come Gasperini interpreta il suo calcio credo che Marten ne sarebbe uno degli autori. Conosce principi e movimenti alla perfezione. Il punto casomai è un altro: capire a che livello è il suo ritmo partita. Perché da questa estate in oltre due mesi ha giocato solo 35 minuti fra Atalanta e Roma. Anche se l’esperienza e la professionalità con cui si allena sono una garanzia".
Su Da Cunha prosegue: "Mi piace tantissimo, un esempio di crescita costante. E al netto della grave palla persa che ha generato il gol di Bastoni a Saint Denis, ha giocato tre partite di livello con la Francia di Zidane. È diventato ormai un giocatore di livello internazionale".
La sfida fra Como e Roma vedrà di fronte Paz e Dybala: "Sono due giocatori che fanno innamorare chi ama questo gioco. Sono ovviamente in un momento differente del loro percorso e hanno anche caratteristiche diverse. Paulo ha vinto tutto, è un giocatore che determina ed è più una seconda punta. Nico invece ha un talento cristallino ed è più un dieci in grado anche di abbassarsi o partire decentrato a destra. Ad oggi, però, Paulo è leggermente più determinante nella Roma di quanto non lo sia Nico nel Como".