Stramaccioni: "De Roon da manuale del calcio. Dybala (a oggi) più determinante di Paz"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato di Marten De Roon: "Se esistesse un manuale di come Gasperini interpreta il suo calcio credo che Marten ne sarebbe uno degli autori. Conosce principi e movimenti alla perfezione. Il punto casomai è un altro: capire a che livello è il suo ritmo partita. Perché da questa estate in oltre due mesi ha giocato solo 35 minuti fra Atalanta e Roma. Anche se l’esperienza e la professionalità con cui si allena sono una garanzia".

Su Da Cunha prosegue: "Mi piace tantissimo, un esempio di crescita costante. E al netto della grave palla persa che ha generato il gol di Bastoni a Saint Denis, ha giocato tre partite di livello con la Francia di Zidane. È diventato ormai un giocatore di livello internazionale".

La sfida fra Como e Roma vedrà di fronte Paz e Dybala: "Sono due giocatori che fanno innamorare chi ama questo gioco. Sono ovviamente in un momento differente del loro percorso e hanno anche caratteristiche diverse. Paulo ha vinto tutto, è un giocatore che determina ed è più una seconda punta. Nico invece ha un talento cristallino ed è più un dieci in grado anche di abbassarsi o partire decentrato a destra. Ad oggi, però, Paulo è leggermente più determinante nella Roma di quanto non lo sia Nico nel Como".