Due squadre alla ricerca di certezze, accomunate da risultati altalenanti e da una stagione più complicata del previsto. Manchester City e Napoli si affrontano in Champions League con l'obiettivo di rilanciarsi. La formazione di Enzo Maresca ha conquistato nove punti nelle prime quattro giornate europee, ma arriva da tre sconfitte consecutive in Premier League contro Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest. Ancora più delicata la situazione degli azzurri, che hanno perso sette delle prime quindici partite stagionali prima del successo contro il Torino e inseguono sia in campionato che in Europa.

Manchester City, la rivoluzione dopo Guardiola e i problemi difensivi

Come sottolinea l'analisi, il City sta attraversando una profonda trasformazione dopo l'addio di Pep Guardiola. Oltre al cambio in panchina, il mercato ha rivoluzionato l'organico: sono arrivati Enzo Fernandez, Anderson, Bouaddi, Ndiaye e Allan, mentre hanno salutato giocatori come Rodri, Savio, Marmoush, Nico Gonzalez e Reijnders. Cambiamenti che hanno inciso soprattutto sugli equilibri difensivi: sette gol subiti in quattro partite di Champions League e la difesa più battuta tra le prime quattro della Premier. Sullo sfondo resta anche la vicenda relativa alle presunte violazioni del fair play finanziario.

Napoli, Allegri cerca continuità: Hojlund e McTominay gli uomini chiave

Anche Massimiliano Allegri deve fare i conti con un organico condizionato dagli infortuni e con l'eredità delle due stagioni di Conte. Il Napoli non ha ancora conquistato due vittorie consecutive e ha mostrato difficoltà soprattutto nella fase difensiva. Il recupero degli indisponibili rappresenta una risorsa fondamentale per invertire la rotta. All'Etihad riflettori puntati sugli ex Manchester United Rasmus Hojlund e Scott McTominay: per entrambi sarà una sorta di derby personale. Il centravanti danese, reduce da tre gol in nazionale contro Portogallo e Norvegia, cerca ancora la prima rete stagionale in Champions League con la maglia azzurra.