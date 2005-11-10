È in corso a Torino la presentazione del documentario realizzato da Sky dedicato a Giampiero Boniperti dal titolo "Giampiero Boniperti - L'unica cosa che conta". John Elkann ha parlato così durante il documentario che andrà in ondà su Sky:

"Boniperti per me è stato il presidente della mia infanzia e adolescenza. Una persona vitale, simpatica, intelligente. Aveva questa capacità di capire cosa stesse succedendo nel calcio, una passione fortissima per la Juventus e un'enorme voglia di vincere.

Ho cominciato a conoscerlo come giocatore più tardi. Mio nonno me lo raccontava così: non voleva andare di testa per non spettinarsi, voleva sempre avere un'aria impeccabile. Resta uno dei più grandi giocatori della storia della Juventus e un grandissimo presidente. Il passaggio di consegne tra lui e Del Piero resta uno dei più belli della storia del calcio. Poi Del Piero ha battuto i record che Boniperti aveva conquistato.

Diceva sempre: «La palla è rotonda», non per giustificare l'azione, ma perché c'è un elemento in qualunque partita che non controlli. Questo dimostrava una saggezza, soprattutto quella di una persona che aveva una certa età. Ricordo che, da ragazzi, io e mio fratello eravamo molto tifosi e avevamo un'esuberanza e una passione che non sempre ci portavano a essere saggi. Per me questa rimane una delle sue grandi forze.

L'attività agonistica e calcistica è fatta di fattori imponderabili. Quello che è bello, pensando a lui e facendolo nel museo della Juventus, è vedere come noi siamo sempre proiettati nel futuro, ma questo futuro è rafforzato dalla nostra storia. Uno auspica che la nostra storia, che è una grande storia, sia la premessa e la base su cui costruiamo il presente e, su questo, progettiamo il futuro".