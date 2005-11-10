Pedro Obiang, direttore sportivo del Monza, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Fiorentina: "Sta andando piano, piano. Ci aspettavamo di fare un po' meglio, i giovani stanno dimostrando grande capacità, per loro è una grande opportunità. Ora è tornato Pessina, ci può dare una mano".

Gioca Thiam in porta e non Tornqvist?

"È una scelta dell'allenatore. Sono tutti e due molto forti, il mister sta tenendoli in gioco".

Varela resta?

"Ci sono sicuramente tante offerte, ma noi le stiamo ascoltando. Il ragazzo è molto tranquillo, si allena al centro percento, vuole stare qua... Poi vedremo, le offerte arrivano. 25-30 milioni? Posso non dire niente per fortuna, dobbiamo aspettare. Iniziamo da questi numeri".