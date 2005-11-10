A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra Monza e Fiorentina, il direttore sportivo dei brianzoli Pedro Obiang è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il dirigente ha affrontato i temi legati alle voci di mercato, le scelte di formazione e ha ricevuto un saluto speciale dallo studio.

Partirei subito dalle tante voci di mercato. C'è un vostro giocatore che quest'anno sta facendo benissimo, Gustavo Varela. Qual è la vostra posizione per il mercato di gennaio: è incedibile, è arrivata qualche chiamata, oppure davanti a un'offerta irrinunciabile potreste cederlo nonostante l'obiettivo salvezza passi anche da lui?

"Sì, ovviamente è un giocatore super importante, sta facendo molto bene e sta continuando a crescere. Il calcio è molto complicato, quindi 'incedibile' è un termine che non potrei usare. Stiamo come sempre aspettando, ma vogliamo concedergli il tempo; alla fine credo che debba decidere anche il percorso del giocatore".

Ne ha parlato anche l'allenatore ieri in conferenza stampa, dicendo che se dovessero arrivare tanti soldi per essere poi reinvestiti sarebbe una cosa positiva per il Monza, anche se trovare un altro Varella è difficile e il vostro lavoro di scouting ne è la testimonianza.

"Giustamente il mister ha detto le parole giuste, perché sa che comunque potrebbe essere qualcosa di importante se arrivasse una grande offerta. Aspettiamo che arrivi, altrimenti resta un ragazzo che a noi serve, perché sta lavorando e, come ha detto il mister, sta continuando a crescere, quindi ovviamente per noi è importante".

Le scelte di formazione sono affidate all'allenatore, però abbiamo notato che, oltre alla piacevole sorpresa di Pessina titolare, gioca di nuovo Thiam dal primo minuto. C'è qualche problema fisico per Tornqvist oppure si tratta di una scelta tecnico-tattica?

"Alla fine credo che sia anche una scelta tattica per dare a tutti e due questa possibilità. Soprattutto, il mister sta tenendo sempre alta la competizione: tutti e due sono dei grandi portieri e sono importanti per noi, quindi credo che questo sia un segnale importante anche per Demba.

Un bel segnale per voi è anche il ritorno del capitano dal primo minuto.

Questo senza dubbio. È un giocatore che stavamo aspettando, il mister lo conosce molto bene e sarà sicuramente un pezzo importante per questo gruppo.

"Direttore, c'è una persona in studio che la voleva salutare: il suo ex allenatore ai tempi della Sampdoria, che ha ricordato con grande piacere il professionista conosciuto in quella stagione".