È Lorenzo Insigne il Player of the Week della 12ª giornata della Serie BKT 2026/2027. L'attaccante della Sampdoria si è aggiudicato il riconoscimento al termine di una prestazione maiuscola che ha trascinato i blucerchiati al successo per 3-1 contro il Benevento allo stadio Luigi Ferraris.

Rientrato in campo dopo uno stop di cinque giornate per infortunio, Insigne ha impiegato appena un tempo per lasciare il segno sulla gara, firmando la rete del momentaneo 2-1 e servendo l'assist decisivo per il definitivo 3-1. Una doppia giocata che lo rende l'unico calciatore dell'intero 12° turno ad aver trovato sia la via del gol che il passaggio vincente.

Un impatto senza precedenti in campionato

I numeri raccolti da Opta certificano lo straordinario avvio di stagione del fantasista partenopeo:

Media realizzativa record: Con 4 gol segnati nelle prime 6 presenze stagionali, Insigne ha già quasi eguagliato il bottino dell'intera seconda parte della scorsa stagione disputata con la maglia del Pescara (5 reti in 13 gare).

Efficienza al top: Tra tutti i giocatori che hanno realizzato almeno quattro reti in questa Serie BKT, il numero 10 blucerchiato è quello che ha avuto bisogno di meno minuti in campo per raggiungerle: appena 364.

I numeri di Sampdoria-Benevento

Oltre alla concretezza sotto porta, la prova di Insigne contro i sanniti spicca per volume e qualità delle giocate offensive:

Rifinitura e cross: È stato il giocatore della Sampdoria ad aver effettuato più traversoni (5, inclusi i calci d'angolo) e quello con più passaggi completati nella trequarti avversaria (8, al pari dei compagni di squadra Liam Henderson e Andrey Krastev).

Presenza offensiva e pressing: Si è piazzato al secondo posto tra i blucerchiati per ingressi nella trequarti avversaria (6, dietro ai soli 8 di Krastev) ed è stato l'unico calciatore della Sampdoria capace di recuperare un possesso nella trequarti del Benevento, confermando la totale partecipazione anche in fase di non possesso.