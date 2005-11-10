La Lazio prova a recuperare i suoi uomini migliori in vista dei prossimi impegni. Gennaro Gattuso attende soprattutto Mattia Zaccagni, ormai entrato nella fase conclusiva del percorso riabilitativo. Il capitano biancoceleste ha proseguito ieri il lavoro differenziato a Formello, tornando ad allenarsi con gli scarpini. L'obiettivo è strappare una convocazione per la trasferta di sabato contro il Torino, anche se i tempi restano stretti. I controlli effettuati lunedì hanno evidenziato miglioramenti, alimentando l'ottimismo dello staff medico. Non è escluso un eventuale impiego a gara in corso, ma la società non intende correre rischi.

Zaccagni verso Torino, ma la Lazio predica prudenza

Saranno i prossimi allenamenti a stabilire se il numero 10 potrà tornare a disposizione di Gattuso. Il suo recupero permetterebbe all'allenatore di ritrovare un'importante soluzione offensiva dopo quello di Gudmundsson. La priorità, tuttavia, resta evitare ricadute e consentire al calciatore di completare il percorso di recupero senza forzature.

Tavares e Sutalo, il derby del 13 dicembre nel mirino

Situazione differente per Nuno Tavares e Josip Sutalo, entrambi fermati da uno stiramento a Napoli. Come riferisce il Corriere dello Sport, i due salteranno sicuramente Torino e Atalanta, con l'obiettivo di tornare per il derby del 13 dicembre. Gli ultimi esami hanno evidenziato un miglioramento della lesione del portoghese, che ha continuato le terapie a Formello. Cresce l'ottimismo anche per Sutalo: inizialmente si temeva uno stop fino al 2027, mentre adesso il croato potrebbe riaggregarsi al gruppo già nella settimana della stracittadina.