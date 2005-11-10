A pochi istanti dal calcio d'inizio del match tra Monza e Fiorentina, il direttore tecnico viola Roberto Goretti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulla ripresa del campionato dopo la sosta e sul momento positivo di alcuni singoli della rosa.

Cinque punti nelle ultime tre partite: state iniziando a ingranare. Quanto è importante tornare dopo la pausa con una bella prestazione, magari anche con una vittoria, per allontanarsi dalla zona calda e iniziare a pensare a obiettivi diversi per questa stagione?

"Approcciare bene, in maniera seria e redditizia, questo inizio di blocco di partite è importantissimo. Dobbiamo sicuramente dimostrarci che i primi venti minuti giocati a Genova contro il Genoa, nella prima gara dopo la precedente sosta, siano stati dimenticati. Spero che abbiamo capito come dover affrontare queste ripartenze".

Uno dei giocatori che accende la luce in campo in questo momento è chiaramente Franco Mastantuono: vi state trovando molto bene con lui e lui con voi. Quanta volontà c'è di proseguire insieme il più a lungo possibile, sapendo che è un giocatore di proprietà di un grande club come il Real Madrid?

"Ci sono tante componenti e tante situazioni, ma è inutile parlarne adesso. Ora dobbiamo pensare alla squadra e chiaramente a lui, a Franco, così come agli altri tantissimi ragazzi che abbiamo in rosa. Non dimentichiamoci mai che ha 19 anni e gioca veramente come un ragazzo più maturo, più adulto. È bello averlo con noi nella quotidianità, oltre che nelle partite, per il modo che ha di affrontare gli allenamenti, per la voglia di migliorarsi e per il cuore che mette in ogni partitella e in ogni gara".

Chi sta facendo molto bene nell'ultimo periodo è soprattutto Pellegrino, reduce da due gol consecutivi e quattro complessivi in campionato. Vi aspettavate questo rendimento da lui e quali margini ha per dare ancora di più?

"Abbiamo due centravanti, Mateo e Beto, che stanno lavorando molto. Alla fine di ogni allenamento svolgono lavoro supplementare e finalizzazione: sono molto determinati e hanno un atteggiamento positivo anche nei confronti della squadra. Per quanto riguarda Matteo in particolare, da ex calciatore dico che è il compagno che vorrei sempre avere, nel senso che gioca per gli altri ed è sicuramente un leader positivo".