Kevin de Bruyne, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Manchester City: "È bello tornare a casa, spero di giocare un po' di più rispetto allo scorso anno, ma la mia sostituzione fu condizionata dal cartellino rosso rimediato da Di Lorenzo".

Il Manchester City non è nel suo momento migliore.

"Dobbiamo provare a vincere domani, anche loro hanno cambiato tanto, a partire dall'allenatore e per loro è un processo che stanno pagando. Abbiamo la chance di fare nostra questa gara".

Il Napoli sta migliorando.

"Abbiamo avuto tanti problemi, a cominciare dagli infortuni, è ovvio che dobbiamo fare qualcosa di più. Stiamo cercando di mettere dei pezzi significativi nella costruzione del gioco, soprattutto dal punto di vista del ritmo".

Esiste la possibilità che possa lasciare il Napoli prima della fine del contratto?

"Ho ancora 6 mesi di contratto, non ci sto pensando. Ne parlerò ovviamente con la mia famiglia, sono dinamiche che fanno parte di questo mondo".

Il PSV può aspettare?

"Quello che accadrà, accadrà, non è questo il momento di parlarne".