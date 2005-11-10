Oreste Vigorito, presidente del Benevento, è intervenuto durante la trasmissione Bordo Campo in onda su Rai Sport: "La strategia di puntare sui giovani è nata quando siamo tornati in Serie C. Il calcio, come la vita, deve poggiare le basi sui giovani. Una squadra di provincia deve fare quella che, secondo me, è la vera missione del calcio: far crescere i giovani, farli diventare uomini e, se in questo percorso diventano anche ottimi calciatori, tanto meglio.

Floro Flores è un tecnico che ci tiene molto a essere propositivo, senza dimenticare ovviamente la fase difensiva. Certo, qualche gol in più farebbe comodo, altrimenti siamo solo belli da vedere. Ma questo può essere un peccato di gioventù della squadra.

Palermo sconfitto dal Catanzaro? La Serie B ti abitua a queste cose, ma non me lo aspettavo. Il Palermo non solo era primo, ma era imbattuto. Non dobbiamo pensare alla gara con il Palermo, prima dobbiamo concentrarci sulla sfida con l'Empoli.

Noi vogliamo fare un campionato d'attesa, per vedere crescere i nostri ragazzi che sono nel vivaio da quando avevano 10 anni. Siamo una matricola, ma con esperienza. Obiettivo playoff? Per andare ai playoff bisogna salvarsi. È ancora presto per dirlo, ma noi vogliamo fare un campionato competitivo. Voglio vedere la crescita dei ragazzi, capire se manterranno le promesse e se i meno giovani faranno il loro compito. Se sarà così, allora il Benevento potrà puntare anche ai playoff".