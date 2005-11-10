Juve Stabia nel mirino di Matt Rizzetta. Le Vespe (e non solo) se salta il progetto Napoli

Juve Stabia o Real Aversa 1925: sono i due club al centro del piano B di Matt Rizzetta se la trattativa per il Napoli non dovesse andare in porto. Lo scrive Sportico, che ha intervistato il fondatore di Underdog Global Partners e presidente del Campobasso: il gruppo sarebbe in discussione per rilevare una delle due società, con l’obiettivo di portarla in Serie A, in diretta concorrenza con gli azzurri.

Il piano B di Underdog

Secondo il media USA, Underdog sta valutando l’acquisto della Juve Stabia, in Serie B, oppure del Real Aversa 1925, in Serie D. L’idea sarebbe quella di spostare in prospettiva uno dei due club e rinominarlo, utilizzando il marchio di una società calcistica napoletana ormai defunta, rilevato dal gruppo all’inizio di quest’anno. Per il progetto sono previsti circa 100 milioni di euro: servirebbero a creare infrastrutture, un settore giovanile e iniziative a favore della comunità, con la promozione in Serie A come traguardo. Sportico non riporta commenti delle due società coinvolte.

Perché Rizzetta guarda altrove

Il piano nasce dalle difficoltà della trattativa per il club azzurro. Underdog ha avviato la sua spinta per il Napoli alla fine del 2025 e Rizzetta ha detto che i colloqui sono ancora in corso. Dopo un incontro con Aurelio De Laurentiis emerso sulla stampa italiana circa una settimana fa, però, il presidente azzurro ha negato con forza che il club sia in vendita. Rizzetta si dice “fiducioso” nell’accordo, ma non vorrebbe che il processo si trascinasse troppo oltre il 2027 prima di valutare alternative. Per lui il Napoli resta la “scelta logica”, dentro un progetto che punta a un colosso multisport con Napoli Basket, pallavolo e altre discipline.