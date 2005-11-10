Runjaic verso l'esonero? Proseguono le riflessioni in casa Udinese. E spunta anche il nome di Petkovic

Proseguono in casa Udinese le riflessioni su Kosta Runjaic. Il pesante ko arrivato ieri sera contro la Roma (2-5 il passivo al termine di uno dei tre anticipi della 10^ giornata), ha infatti riportato ombre sull'operato del tecnico fino a questo momento. Ad oggi, i friulani hanno 5 punti in classifica dopo dieci turni, occupando la penultima posizione con 11 gol fatti e ben 23 subiti.

Aspettare la sosta o cambiare subito?

Ad oggi, la sensazione è che si vada verso l'esonero dell'allenatore tedesco. Senza dunque aspettare la sosta per gli impegni per le Nazionali (weekend 14-15 novembre) ma soprattutto considerando che già venerdì 6 novembre l'Udinese sarà di scena a Venezia (ultima in classifica e in campo in queste ore contro il Como) per l'anticipo dell'11esima giornata.

I possibili sostituti di Runjaic all'Udinese: spunta a sorpresa anche Vladimir Petkovic

E tra i profili vagliati - di cui vi abbiamo già dato conto nelle ultime ore - si potrebbe fare strada un po' a sorpresa anche quello di Vladimir Petkovic (ex tecnico della Lazio, ct della Svizzera fino al 2021 e reduce dall'esperienza conclusasi ad agosto come selezionatore dell'Algeria). Scendono in questo senso le quotazioni di D'Aversa, mentre resiste il nome di Paolo Zanetti. Inoltre, è stato proposto anche Ballardini. In casa Udinese sono ore di riflessione, con possibili sviluppi già a partire dalle prossime ore.