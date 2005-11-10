Baila Moreira, Milan pazzo del belga sulle note di Zucchero. Lui ammette: "Mia mamma la canta"

E' stato in assoluto il protagonista del successo nel derby ottenuto dal Milan contro l'Inter, strapazzato con un netto 3-1 che porta la firma indelebile di Diego Moreira. L'esterno belga rossonero ha prima propiziato i due assist per Pulisic e Rabiot, per poi chiudere i conti mettendosi in proprio con una punizione magistrale. Al termine del match ha commentato così la sua super prestazione ai microfoni di SportMediaset: "E' incredibile, una notte speciale. L'atmosfera era folle. Noi siamo come una famiglia: siamo uniti, lavoriamo sodo e stasera si è visto".

Si sente già un leader del Milan?

"Credo sia un po' presto per dirlo, e poi non posso dirlo io ma i miei compagni. Io cerco di aiutare la squadra il più possibile".

I tifosi hanno già fatto una canzone per te...

"Mi piace, sono felice. Anche mia mamma l'ascolta sempre. E' un'onore avere una canzone in mio onore, spero di rendere felici tutti i tifosi. Come fa? 'Baila, baila Moreira…' (ride, ndr)".

L'abbiamo vista a destra, sinistra, da terzino: quanti ruoli fa?

"Sceglie il Mister, mi mette dove vuole lui e dove sa che io possa dare il massimo. Non sono una persona difficile, io amo il calcio, gioco per passione, non mi imposta se a destra, sinistra, avanti, indietro, basta giocare".

Può rientrare in corsa per lo scudetto il Milan?

"Abbiamo giocato solo dieci partite, siamo ancora all'inizio della stagione, bisogna pensare al presente di partita in partita. Noi continuiamo a vincere, poi vedremo a fine stagione".