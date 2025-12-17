TMW
Atalanta, lesione al bicipite femorale per Djimsiti: i tempi di recupero
Arrivano notizie riguardo alle condizioni fisiche di Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta che si è infortunato nell'ultima partita di campionato dei nerazzurri contro il Cagliari alla New Balance Arena di sabato scorso. Il giocatore ha riportato una lesione fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale destro e dovrà rimanere ai box per alcune settimane.
Djimsiti, come raccolto da TMW, dovrebbe rientrare in campo a gennaio, in una delle tre partite di inizio 2026 contro Roma, Bologna o Torino. in base all'evoluzione del quadro clinico delle prossime settimane si capirà meglio quale sarà la gara in cui il difensore tornerà a disposizione di Raffaele Palladino.
