Roma all'attacco: chi arriva a gennaio? Tutti gli ostacoli per Joshua Zirkzee

Daniele Najjar
Oggi alle 10:30
Daniele Najjar

Nell'ultima sfida vinta in rimonta dal Manchester United si è rivisto di nuovo al gol Joshua Zirkzee. Una rete che fa rumore, a poche settimane dal mercato di gennaio. Da un lato è una buona notizia per chi punta a riportarlo in Italia: il giocatore ha fame e ha ritrovato il sorriso. Dall'altra però pone lo United nella posizione di poter alzare le richieste e sperare nell'aumento della concorrenza.

Non è un segreto che in Italia sia soprattutto la Roma a puntare all'ex attaccante del Bologna. A Gian Piero Gasperini servono disperatamente rinforzi lì davanti, per valorizzare con più facilità il grande lavoro che sta portando avanti nella Capitale.

Ma gli ostacoli per vedere Joshua alla Roma non mancano. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola l'ostacolo numero uno è rappresentato dalle commissioni alte degli agenti. In seconda battuta c'è da fare i conti con il muro momentaneo dello United che vorrebbe subito monetizzare la cessione. I Red Devils inoltre devono anche fare i conti con un attacco che perderà anche Diallo e Mbeumo per la Coppa d’Africa.

La Roma spinge per averlo in prestito con diritto di riscatto che diventi obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Da considerare poi un aspetto non irrilevante: nonostante la fitta concorrenza, il giocatore preferirebbe la Roma come prossima tappa della carriera.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
