Mora brilla con la Roma. Il ct del Portogallo U21: "Si vede che il club crede molto in lui"
Gaetano Mocciaro
Luís Freire, commissario tecnico del Portogallo Under 21, ha parlato in un'intervista all'agenzia Lusa del percorso di Rodrigo Mora, arrivato alla Roma in estate e ancora alla ricerca di continuità con la maglia giallorossa. Il centrocampista classe 2007 è stato il miglior marcatore del Portogallo nelle qualificazioni all'Europeo Under 21 con cinque reti. Freire ha sottolineato sopratutto la fiducia mostrata dal club nell'investimento effettuato per acquistarlo.
Parlando di Mora e di Geovany Quenda, il ct portoghese ha dichiarato:
"L'investimento su questi due giocatori di 19 anni, anche per il valore economico delle operazioni, dimostra che i club credono molto in loro. Da parte mia sono tranquillo, perché sono sempre motivati e pronti ad aiutare il Portogallo e vogliono venire quando non vengono convocati in Nazionale maggiore. Abbiamo molto affetto per loro e facciamo il tifo affinché riescano ad affermarsi, ma bisogna dare tempo al tempo. Siamo qui nell'Under 21 per stimolarli entrambi e dare loro spazio".