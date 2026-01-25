Roma, contro il Milan il primo pareggio stagionale di Gasperini. Poi 19 vittorie e 10 ko

Primo pareggio in questo campionato e in questa stagione per la Roma di mister Gian Piero Gasperini. Nei suoi 30 incontri da allenatore giallorosso, l'ex Atalanta ha finora raccolto infatti 19 vittorie, 10 sconfitte e, appunto, solamente un pari: quello contro il Milan per 1-1, match deciso dalle reti di De Winter e Pellegrini.

I gol segnati dalla Roma sono stati 41, quelli subiti 21. La media punti resta di tutto rispetto: ben 1,93 a gara per Gasp.