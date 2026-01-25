Roma, i convocati di Gasperini per la gara col Milan: ci sono Mancini e Ferguson. Out Rensch
Una sfida che testerà le ambizioni di alta classifica. Questa sera l'Olimpico sarà il teatro del match tra la Roma e il Milan, in programma alle 20:45 e valida per la 22^ giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati. Ci sono Mancini e Ferguson, prima chiamata anche per l'ultimo arrivato Venturino. Out, invece, Rensch per una contusione al ginocchio sinistro. Questa la lista completa:
Portieri - Svilar, Vasquez, Gollini.
Difensori - Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti - Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.
Attaccanti - Ferguson, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz.
