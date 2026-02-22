Roma-Cremonese, le formazioni ufficiali: Wesley dal 1', torna Manu Koné e c'è Zaragoza
Sono ufficiali le scelte di formazione di Roma e Cremonese per la sfida valida per il 26° turno di Serie A, in programma questa sera all'Olimpico alle ore 20.45. Di seguito i due undici in campo:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Nicola.
