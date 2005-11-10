De Roon aveva illuso la Roma: è il gol più 'anziano' in Champions di un giallorosso straniero

La Roma aveva sbloccato la partita con il Real Madrid con Marten De Roon, prima di farsi riprendere poco più tardi dai Blancos e dal solito Mbappé.

Lo straniero più anziano a segnare in Champions per la Roma

Il gol dell'olandese ha comunque una valenza statistica significativa, visto che - come fatto presente da Opta - De Roon è ufficialmente il giocatore non italiano più anziano ad aver segnato una rete per la Roma in Champions League o Coppa dei Campioni che dir si voglia. A 35 anni e 199 giorni di età, ha superato il precedente primatista Gabriel Omar Batistuta (33 anni e 312 giorni).