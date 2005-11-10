De Roon aveva illuso la Roma: è il gol più 'anziano' in Champions di un giallorosso straniero
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Dimitri Conti
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Oggi alle 21:59Serie A
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14.10.2026 21:59Serie A
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La Roma aveva sbloccato la partita con il Real Madrid con Marten De Roon, prima di farsi riprendere poco più tardi dai Blancos e dal solito Mbappé.
Lo straniero più anziano a segnare in Champions per la Roma
Il gol dell'olandese ha comunque una valenza statistica significativa, visto che - come fatto presente da Opta - De Roon è ufficialmente il giocatore non italiano più anziano ad aver segnato una rete per la Roma in Champions League o Coppa dei Campioni che dir si voglia. A 35 anni e 199 giorni di età, ha superato il precedente primatista Gabriel Omar Batistuta (33 anni e 312 giorni).
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