Roma, El Aynaoui conquista il Marocco: il gesto da video virale ai rigori contro la Nigeria

Mentre la Roma oggi sarà impegnata contro il Torino fuori casa, Neil El Aynaoui sarà preso dagli ultimi preparativi per disputare la finale di Coppa d'Africa contro il Senegal di Sadio Mané. Il centrocampista classe 2001 però ha impressionato nel torneo continentale, dopo essere arrivato in estate nel club giallorosso per 20 milioni. Tra prestazioni, parole e comportamenti da punto di riferimento dei Leoni dell'Atlante sebbene sia arrivato da pochissimo a giocare sotto la guida del CT Regragui.

E spicca un retroscena, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport: l'ex Lens, al momento di tensione palpabile dei calci di rigore contro la Nigeria per giocarsi l'accesso alla finale della CAN, si è avvicinato al suo allenatore e ha chiesto di battere il primo tentativo dal dischetto. Cosicché i suoi compagni di squadra avessero qualche attimo in più per prepararsi mentalmente e rifiatare. Un gesto di personalità e da leader, al tempo stesso, totalmente consapevole della situazione: il Marocco è Paese ospitante della manifestazione e le attese sono altissime. Tutto è stato testimoniato anche da un video che poi ha fatto capolino sui social, diventando virale nel giro di pochissimo tempo.

Stasera (ore 20) la partita della verità contro il Senegal, ovviamente la speranza di El Aynaoui è rincasare a Roma con al collo la medaglia da campione di Coppa d'Africa, mentre Gasperini dovrà esaminare la sua condizione fisica. D'altronde il classe 2001 ha disputato 6 partite senza mai lasciare il campo, mentre l'ultimo duello con le Super Eagles di Lookman e Osimhen è durato 120 minuti con tanto di terno al lotto dei rigori. Finora invece in giallorosso ha giocato 12 gare con una media di poco superiore alla mezzora in Serie A e sempre in campo in Europa League.