Chi affronta il Senegal in finale? Nigeria-Marocco, le formazioni: Lookman sfida El Aynaoui
Il Senegal è la prima squadra a qualificarsi alla finale di Coppa d'Africa: 1-0 all'Egitto, firmato da una rete di Sadio Mané al 78'. Alle 21 spazio alla seconda semifinale, fra Nigeria e Marocco, che si giocherà al Prince Moulay Abdellah Stadium della città di Rabat. L'ultimo atto della competizione sarà tenuto domenica 18 gennaio alle 20. L'Egitto di Salah deve dunque accontentarsi della finale per il 3°-4° posto, che si giocherà invece sabato alle 17.
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Nigeria-Marocco. L'attaccante dell'Atalanta, Lookman, confermato in avanti. Panchina per Akinsanmiro del Pisa e Dele-Bashiru della Lazio. Sul fronte opposto il centrocampista della Roma, El Aynaoui, parte dal primo minuto, così come il centrale del Torino, Masina. Di seguito le formazioni ufficiali.
Nigeria-Marocco, le formazioni ufficiali
Nigeria (4-3-3): Nwabali; Osayi, Ajayi, Bassey, Bruno; Onyeka, Onyedika, Iwobi; Lookman, Osimhen, Adams.
Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, Saibari; El Khannouss, Diaz, Ezzalzouli; El Kaabi.
Le semifinali di Coppa d'Africa
Senegal-Egitto 1-0
78' Mane (S)
Ore 21:00 Nigeria-Marocco
La finale per il 3°-4° posto
Sabato 17 gennaio, ore 17:00
La finale
Domenica 18 gennaio, ore 20