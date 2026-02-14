Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sfida da dentro o fuori in Napoli-Roma. Il Romanista: "Una finale"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:43Rassegna stampa
Laerte Salvini

Il Romanista apre con un messaggio chiaro: “Una finale”. La trasferta del Maradona contro il Napoli viene presentata come la prima delle cinque sfide contro le big ancora in calendario, un passaggio obbligato per dare sostanza alla corsa Champions. La media punti tiene la Roma in linea con l’obiettivo europeo, ma ora servono vittorie negli scontri diretti per restare agganciati al treno che conta.

Il focus è sulle scelte di Gasperini e sulle condizioni di alcuni uomini chiave: Dybala e Soulé non sono al meglio, mentre prende quota l’ipotesi El Aynaoui. L’obiettivo è chiaro: trasformare la solidità difensiva e la crescita mostrata nelle ultime settimane in un colpo pesante su un campo tradizionalmente ostico. Al Maradona, contro Conte, la Roma si gioca molto più di tre punti: credibilità e slancio nella volata europea.

