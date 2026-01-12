Roma, Gasperini: "Su Raspadori non so cosa aggiungere... Ecco perché i Friedkin sono importanti"

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato a SportMediaset in vista della sfida di Coppa Italia contro il Torino. Inevitabile per l'allenatore giallorosso dover tornare anche sulle questioni d'attualità e sul mercato:

In cosa è importante la presenza dei Friedkin?

"Non è solo una questione di energia, che ovviamente trasmettono. Vivendo qui possono avere una percezione migliore di ciò che può servire a questa società, loro sono grandi imprenditori e restando per qualche settimana a contatto con la società riusciranno a capire al meglio quello che può essere utile per una migliore strategia futura".

Sulla Roma ci sono tante voci di mercato, ma ancora nessun annuncio...

"Il mercato è fatto un po' di queste situazioni, fuori se ne parla tantissimo ma poi i contratti sono molto pochi. Evidentemente piace alla gente, piace pensare al mercato, a volte è più interessante questo che le partite".

Su Raspadori si sente di aggiungere qualcosa?

"Non ne sono a conoscenza, non saprei cosa aggiungere…".

Quali sono i punti di attrazione della Roma per un giocatore?

"In questo momento quello che per un giocatore può essere interessante è l'entusiasmo, la piazza, lo stadio sempre pieno. Noi dobbiamo cercare di far sì che vengano alla Roma perché si sentono parte di un progetto, di una squadra forte e che sentano di poter raggiungere risultati".

Quali allora gli obiettivi della Roma in stagione?

"Il girone d'andata è stato molto molto positivo, sia per l'atteggiamento dei giocatori che per le prestazioni fatte. Questo dà la sensazione del fatto che il nocciolo duro è competitivo. Il campionato è difficile, le big sono molto ben attrezzate e quest'anno hanno sbagliato molto poco. L'obiettivo è staccare quelle dietro e reggere il più possibile in queste posizioni".

La corsa è sulla Juventus?

"La corsa è su tutte. La Juventus ora è quella più vicina, ma io dico sempre che dobbiamo guardare il nostro percorso perché se riusciremo a ripeterci qualcuna la prenderemo".