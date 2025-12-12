Lucca, l'idea di prestito è concreta ma c'è un aspetto che complica l'uscita dal Napoli

Lorenzo Lucca sta vivendo un momento delicato con il Napoli. Il minutaggio è ridotto, l’impatto sulle partite limitato e il rientro sempre più vicino di Lukaku rischia di restringere ulteriormente il suo spazio. Per questo il club azzurro sta valutando l’ipotesi di mandarlo in prestito a gennaio, così da permettergli di giocare con continuità e ritrovare fiducia, riferisce questa mattina il Corriere dello Sport. Anche contro il Benfica l’ex Udinese è entrato solo nel finale, senza riuscire a cambiare l’inerzia della gara.

L’idea del prestito è concreta, ma non semplice. Lucca è arrivato in estate con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, e un eventuale trasferimento temporaneo a gennaio costringerebbe il Napoli ad anticipare l'acquisto definitivo dal club friulano. Una manovra possibile, ma complicata. A questo si aggiunge la volontà del giocatore di rimanere: nonostante la concorrenza crescente - con Lukaku, Hojlund e un solo centravanti previsto da Conte nel suo sistema - Lucca vorrebbe continuare a giocarsi le sue chance in azzurro.

La società ha avuto contatti col Milan, ma la situazione è al momento in attesa di sviluppi. Intanto il calendario propone un ritorno al passato perché tra due giorni Lucca sarà di nuovo a Udine, dove si è imposto con 12 gol nella scorsa stagione dopo le difficoltà vissute all’Ajax.