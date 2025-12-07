Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, Gasperini: "Vogliamo continuare a fare bene. Baldanzi? Dentro chi sta meglio"

Roma, Gasperini: "Vogliamo continuare a fare bene. Baldanzi? Dentro chi sta meglio"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:38Serie A
Paolo Lora Lamia

Il mister della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Cagliari valevole per la 14^ giornata di Serie A.

La scelta di Baldanzi?
"Abbiamo messo i giocatori che in questo momento stanno meglio. Per la prima volta dopo parecchio tempo abbiamo la possibilità anche in panchina, di inserire una punta di peso".

Quale può essere la soluzione per trovare spazio?
"Tutte le soluzioni sono indispensabili, importante è farle bene. Il Cagliari sa difendersi al meglio, dobbiamo fare bene sul piano tecnico".

Coltivate la voglia di restare tra le prime?
"Assolutamente, ma passa anche da queste partite che sono tutte molto difficili. Sono campi particolarmente ostici, soprattutto in questo periodo. Abbiamo la voglia di continuare a fare buone prestazioni".

Articoli correlati
"Gol per il vertice", Il Messaggero in taglio alto: "Gasperini chiede di più alla... "Gol per il vertice", Il Messaggero in taglio alto: "Gasperini chiede di più alla Roma"
Gasperini: "Del futuro di Ferguson non parlo. Pellegrini uomo mio? No, della Roma"... Gasperini: "Del futuro di Ferguson non parlo. Pellegrini uomo mio? No, della Roma"
Roma, Gasperini sicuro: "Questa rosa può giocare le tre competizioni. Nucleo forte"... Roma, Gasperini sicuro: "Questa rosa può giocare le tre competizioni. Nucleo forte"
Altre notizie Serie A
Liverpool, due italiane hanno chiesto informazioni per Federico Chiesa. Dipende da... TMWLiverpool, due italiane hanno chiesto informazioni per Federico Chiesa. Dipende da Salah
Il Cagliari sta mettendo in apprensione la Roma. All'intervallo però è ancora 0-0... Il Cagliari sta mettendo in apprensione la Roma. All'intervallo però è ancora 0-0
Milan, rinnovo Maignan: posizioni sempre rigide e distanza di 3 milioni Milan, rinnovo Maignan: posizioni sempre rigide e distanza di 3 milioni
Atalanta subito in campo dopo il ko di Verona. Ancora lavoro sul campo per Bakker... TMWAtalanta subito in campo dopo il ko di Verona. Ancora lavoro sul campo per Bakker
Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore. Fiorentina, hai un altro problema Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore. Fiorentina, hai un altro problema
Cremonese-Lecce, Bonazzoli è MVP della partita. Terzo premio per il centravanti Cremonese-Lecce, Bonazzoli è MVP della partita. Terzo premio per il centravanti
Milan, il nome nuovo della difesa è Idzes. In estate il Sassuolo lo ha pagato 8 milioni... Milan, il nome nuovo della difesa è Idzes. In estate il Sassuolo lo ha pagato 8 milioni
Lazio-Bologna, la partita di Immobile. La moglie Jessica: "Strano e bellissimo allo... Lazio-Bologna, la partita di Immobile. La moglie Jessica: "Strano e bellissimo allo stesso tempo"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: c'è Ricci, sfida a due (tre) per affiancare Leao
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
4 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
5 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Roma, più Baldanzi che Dybala
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Cremonese-Lecce, succede tutto nella ripresa: finisce 2-0 e i grigiorossi sognano
Immagine top news n.1 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Roma, più Baldanzi che Dybala
Immagine top news n.2 Il Verona risorge: 3-1 all'Atalanta. Zanetti: "Premio per la squadra". Palladino: "Colpa mia"
Immagine top news n.3 L'Inter strapazza il Como e vola in vetta. Chivu batte Fabregas: "Ma non ho tempo di pensarci"
Immagine top news n.4 Sassuolo da sogno, Fiorentina da incubo. Viola ancora ko. Goretti: "Ora decisioni drastiche"
Immagine top news n.5 La Civil War di Buongiorno, le storie immortali di Spalletti: arriva Napoli-Juventus
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Verona stacca la Fiorentina. Atalanta, l'Europa è lontana
Immagine top news n.7 Il Verona risorge: clamoroso 3-1, Atalanta dispersa nella nebbia del Bentegodi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, rinnovo Maignan: posizioni sempre rigide e distanza di 3 milioni
Immagine news Serie A n.2 Atalanta subito in campo dopo il ko di Verona. Ancora lavoro sul campo per Bakker
Immagine news Serie A n.3 Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore. Fiorentina, hai un altro problema
Immagine news Serie A n.4 Cremonese-Lecce, Bonazzoli è MVP della partita. Terzo premio per il centravanti
Immagine news Serie A n.5 Milan, il nome nuovo della difesa è Idzes. In estate il Sassuolo lo ha pagato 8 milioni
Immagine news Serie A n.6 Lazio-Bologna, la partita di Immobile. La moglie Jessica: "Strano e bellissimo allo stesso tempo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: "Lotterò per la salvezza. Senza tifosi è come una partita a Pasquetta"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Sappiamo cosa aspettarci dal Mantova. Sarà un derby particolare"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco: "Col SudTirol partita insidiosa. Il nostro obiettivo è tornare in Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Bari, Sibilli: "Tutto succede per un motivo. Tornerò con una fame mai vista"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Gara con l'Inter non ha lasciato scorie. Ad Avellino con giusta ignoranza"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, problema muscolare per Insigne: potrebbe saltare il Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati delle prime gare: Inter U23 e Juventus NG fermate sul pari
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, nuovo innesto a centrocampo: arriva l'ex Rimini Piccoli
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese in ansia per il presidente Massi: è stato ricoverato per un malore improvviso
Immagine news Serie C n.4 Paolucci non dimentica Catania: "Non me ne sarei mai andato, lì ho lasciato il cuore"
Immagine news Serie C n.5 Fallimento Rimini, parla il Sindaco: "Messi in luce aspetti inquietanti del calcio italiano"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Liverani: "L'assenza dei tifosi contro il Perugia una sconfitta per il calcio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Juventus, Spalletti torna al Maradona e non può permettersi passi falsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Fiorentina e Como per accorciare la classifica. Apre Inter-Genoa
Immagine news Calcio femminile n.5 Appiah e una settimana da ricordare: cittadinanza italiana e primo gol in A con il Milan
Immagine news Calcio femminile n.6 Cincotta: "Gara speciale, amo Firenze e la Fiorentina. Contento di sfidarla con la Ternana"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?