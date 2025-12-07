Roma, Gasperini: "Vogliamo continuare a fare bene. Baldanzi? Dentro chi sta meglio"

Il mister della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Cagliari valevole per la 14^ giornata di Serie A.

La scelta di Baldanzi?

"Abbiamo messo i giocatori che in questo momento stanno meglio. Per la prima volta dopo parecchio tempo abbiamo la possibilità anche in panchina, di inserire una punta di peso".

Quale può essere la soluzione per trovare spazio?

"Tutte le soluzioni sono indispensabili, importante è farle bene. Il Cagliari sa difendersi al meglio, dobbiamo fare bene sul piano tecnico".

Coltivate la voglia di restare tra le prime?

"Assolutamente, ma passa anche da queste partite che sono tutte molto difficili. Sono campi particolarmente ostici, soprattutto in questo periodo. Abbiamo la voglia di continuare a fare buone prestazioni".