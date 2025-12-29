Roma-Genoa, i convocati di De Rossi: recuperati Thorsby e Cuenca, out lo squalificato Leali

Si conclude questa sera il 2025 del Genoa. La squadra di Daniele De Rossi scenderà in campo all’Olimpico nel monday night della 17a giornata di campionato. Il tecnico rossoblù ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida nella capitale con Morten Thorsny e Hugo Cuenca che, come anticipato dallo stesso allenatore in conferenza stampa, hanno recuperato e sono regolarmente arruolati. Assenti invece gli infortuni Siegrist, Cornet, Messias e Gronbaek oltre allo squalificato Leali.

Portieri: Lysionok, Mihelsons, Sommariva.

Difensori: Fini, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy ,Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez.

Centrocampisti: Carboni, Cuenca, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Stanciu, Thorsby.

Attaccanti: Colombo, Ekhtaor, Ekuban, Vitinha, Venturino.